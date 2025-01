Incendi a Los Angeles, dichiarato lo stato di disastro: il bilancio è di 6 morti

Il Pentagono ha inviato aerei militari per aiutare i vigili del fuoco di Los Angeles a contrastare i vasti incendi che hanno colpito la città. I C-130 della Difesa sono stati caricati di acqua e ritardanti di fiamma e possono volare dove elicotteri e canadair non riescono ad avvicinarsi per via di vento e fumo.

Il bilancio delle vittime è di almeno sei morti. Dopo lo stato di emergenza per Los Angeles, Joe Biden ha approvato la dichiarazione di grave disastro in California e ha ordinato nuovi aiuti federali. Oltre 180mila persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione, inclusi i residenti di Hollywood, e altre 200mila sono state avvertite che farebbero meglio a lasciare le proprie case. Numerose star del cinema e dello spettacolo hanno perso la loro casa negli incendi. Biden: «Questi roghi i più devastanti della storia della California».

Le autorità californiane hanno ordinato agli abitanti dello storico quartiere di Hollywood di evacuare la zona, dopo che è scoppiato un nuovo incendio a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard.