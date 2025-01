Devastante terremoto in Tibet di magnitudo 6.8, almeno 95 morti e 130 feriti

Oltre mille case crollate o danneggiate

Il potente terremoto ha colpito la contea di Dingri con una magnitudo di 6,8 vicino al confine con il Nepal alle 9:05 (01:05 GMT), secondo il China Earthquake Networks Center (CENC). L’US Geological Survey ha segnalato la scossa come magnitudo 7.1. Oltre 1.000 case hanno subito danni di vario grado, ha aggiunto. «La contea di Dingri e le sue aree circostanti hanno subito forti scosse e molti edifici vicino all’epicentro sono crollati», ha affermato l’emittente statale CCTV.

Il presidente cinese Xi Jinping: ricerche su vasta scala

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato «gli sforzi di ricerca e soccorso su vasta scala, riducendo al minimo le vittime nella misura massima possibile, reinsediando adeguatamente i residenti colpiti e garantendo la loro sicurezza e il loro calore durante l’inverno», ha aggiunto la CCTV. Xinhua ha affermato che «le autorità locali stanno contattando vari comuni della contea per valutare l’impatto del terremoto». Le temperature a Dingri sono intorno ai meno 8 gradi Celsius (17,6 gradi Fahrenheit) e scenderanno a meno 18 questa sera, secondo la China Meteorological Administration. Gli aiuti per i soccorsi in caso di calamità, tra cui tende di cotone, trapunte e articoli per le aree ad alta quota e fredde, sono stati inviati dalle autorità centrali alle aree colpite dal terremoto, ha affermato Xinhua.

Il sisma più potente degli ultimi 5 anni

La contea ad alta quota nella regione del Tibet ospita circa 62.000 persone ed è situata sul versante cinese del monte Everest. Sebbene i terremoti siano comuni nella regione, il terremoto di oggi è stato il più potente registrato in un raggio di 200 chilometri negli ultimi cinque anni. Oltre a Kathmandu, anche le aree intorno a Lobuche in Nepal, sulle alte montagne vicino all’Everest, sono state scosse dal sisma e dalle scosse di assestamento. «Qui ha tremato molto forte, tutti sono svegli», ha detto il funzionario governativo Jagat Prasad Bhusal nella regione di Namche in Nepal, che si trova più vicina all’Everest. Il Nepal si trova su una grande faglia geologica dove la placca tettonica indiana spinge verso l’alto nella placca eurasiatica, formando l’Himalaya, e i terremoti sono un evento regolare. Nel 2015, circa 9.000 persone sono morte e più di 22.000 sono rimaste ferite quando un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito il Nepal, distruggendo più di mezzo milione di case. Alcune scosse sono state avvertite nello stato di Bihar in India, ma non sono stati segnalati feriti.