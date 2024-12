Natale senza tregua a Gaza, 10 vittime in un raid: 5 sono reporter. Neonata morta congelata

Citate dai media israeliani, le Idf aggiungono che prima dell’attacco sono state adottate «numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili». Il veicolo colpito sarebbe stato contrassegnato come un furgone dei media e utilizzato dai giornalisti per riferire dall’interno dell’ospedale e del campo profughi di Nuseirat, secondo i media palestinesi.

I cinque giornalisti uccisi in un raid israeliano su Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, lavoravano per la Tv palestinese Al-Quds, legata alla Jihad islamica, ed erano a bordo di un furgone parcheggiato che è stato centrato nell’attacco. I cinque, fa sapere la stessa emittente in un comunicato. I cinque sono morti «mentre svolgevano il loro dovere giornalistico e umanitario», dice Al-Quds Tv, aggiungendo: «Rivendichiamo il nostro impegno di continuare il nostro messaggio mediatico di resistenza».

Bambina morta nella tendopoli a Khan Younis

Una neonata è morta congelata durante la notte di Natale nella Striscia di Gaza, vicino a Khan Younis, mentre Israele e Hamas continuano ad accusarsi a vicenda di aver complicato gli sforzi per il cessate il fuoco che avrebbe potuto porre fine alla guerra di 14 mesi.

Lo ha rivelato il padre della bambina all’Associated Press, che ha avuto anche segnalazioni della morte di altri due bambini in tenera età nelle ultime tre settimane. Sono tutti morti di freddo nelle tendopoli dei campi profughi.

La neonata di 3 settimane è morta in uno degli accampamenti lungo la costa dove il freddo si sta facendo sentire. I gruppi umanitari fanno fatica a consegnare cibo e provviste e affermano che mancano coperte, vestiti caldi e legna per i fuochi. Israele ha aumentato la quantità di aiuti ammessa nei territori, tuttavia la quantità rimane ben al di sotto delle reali necessità, per ammissione anche delle Nazioni Unite.

Il padre della bimba deceduta, Mahmoud al-Faseeh, ha raccontato all’Ap di averla vista immobile e viola in volto, di averla avvolta in una coperta nella tenda dove alloggia la sua famglia, nella zona di Muwasi, fuori Khan Younis, con temperature scese fino a 9 gradi. L’hanno portata di corsa in un ospedale da campo dove i medici hanno cercato di rianimarla, ma i suoi polmoni si erano già deteriorati. Le immagini di Sila - questo il nome della bambina - scattate dall’AP mostravano la bambina con le labbra viola e la pelle livida. Ahmed al-Farra, direttore del reparto pediatrico dell’ospedale Nasser di Khan Younis, ha confermato che la bambina è morta per ipotermia. Ha detto che altri due bambini, uno di 3 giorni e l’altro di un mese, erano stati portati in ospedale nelle ultime 48 ore dopo essere morti per ipotermia.

Nei campi tutti sperano in un accordo di pace ma Hamas ha accusato oggi nuovamente Israele di avere dettato nuove condizioni per ritardare l’intesa, mentre il governo israeliano ha accusato Hamas di rinnegare gli accordi già raggiunti. Tuttavia, entrambe le parti hanno affermato che le discussioni sono in corso.