Francia, Sarkozy condannato a tre anni: i primi 12 mesi col braccialetto elettronico

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato per corruzione di magistrato e traffico di influenze a tre anni di carcere, di cui uno senza condizionale e con il beneficio del braccialetto elettronico.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali dell'ex numero uno dell'Eliseo contro la condanna definitiva in appello. Quella di Sarkozy, oggi 69enne, è una condanna senza precedenti per un ex Capo dello Stato francese.

L'ex presidente è stato riconosciuto colpevole di aver allacciato nel 2014, insieme con il suo avvocato storico, Thierry Herzog, un patto di corruzione con Gilbert Azibert, alto magistrato alla Corte di Cassazione, perché questi gli comunicasse informazioni e tentasse di influenzare i magistrati su un ricorso di Sarkozy in un'altra vicenda, quella del caso Bettencourt. Per l'operazione era stato utilizzato un telefono cellulare intestato a Paul Bismuth, ex compagno dell'avvocato Herzog: proprio quel nome era stato usato dall'ex presidente per parlare con Azibert.