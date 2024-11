Kennedy Jr, Musk e JD Vance: falchi e fedelissimi nella squadra di governo di Trump

Ripudiato dal clan Camelot per aver appoggiato il leader repubblicano, Rfk junior, figlio di Bob e nipote di John Kennedy, ha rivelato che l’ex presidente ha promesso di dargli il controllo della sanità pubblica, ossia il dipartimento della Salute con le sue agenzie Cdc, Fda, Nih, e quello all’Agricoltura. L’avvocato cospirazionista no vax ha già annunciato la sua prima battaglia, quella contro il fluoruro dall’acqua pubblica.

Con il controllo del Senato, Trump può spingere sui candidati che preferisce, anche quelli più controversi. Per guidare la diplomazia Usa i nomi che girano sono quelli dell’ex consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O’Brien, dell’ex ambasciatore a Berlino Ric Grenell e del senatore ed ex ambasciatore in Giappone Bill Hagerty (un falco anti Cina). Sono tutti frontrunner anche per altri posti nel settore della sicurezza nazionale, insieme a John Ratcliffe, già Director of National Intelligence, e Matt Pottinger, ex deputy national security advisor. Sembra perdere quota invece il senatore Marco Rubio. Per la Difesa in corsa ci sono il senatore Tom Cotton (papabile anche per la Cia, insieme all’ex dirigente della sicurezza nazionale Kash Patel) e l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz, primo ‘Green Beret’ a servire in Congresso. Vi ambisce anche Mike Pompeo, che non sarebbe però una prima scelta perchè non è amato dal mondo Maga.

Per il Tesoro si profila un esponente di Wall Street, come John Alfred Paulson o l’ex presidente della Sec Jay Clayton, ma anche l’ex rappresentante per il Commercio Usa Robert Lighthizer, in corsa pure come nuovo segretario al Commercio, insieme a Linda McMahon (alla guida della Small Business Administration nella precedente presidenza) e all’ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy. In pole come segretario all’Energia il governatore del North Dakota Doug Burgum, già rivale del tycoon nelle primarie. Come Attorney General girano i nomi di Jeff Clark, alto dirigente del ministero della Giustizia coinvolto nei tentativi di ribaltare il voto nel 2020, e del senatore Mike Lee. Infine nel toto nomi per il potente ruolo di chief of staff figurano Brooke Rollins, ex dirigente nella White House di Trump, mentre come portavoce della Casa Bianca spunta Chris LaCivita, campaign manager di Trump. Da vedere se e che ruolo avrà la stratega Susie Wiles, considerata l’eminenza grigia della campagna del tycoon.