Almeno 51 morti a Valencia per le piogge torrenziali

Almeno 51 persone sono morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, secondo un primo bilancio indicato dal comitato di crisi allestito al palazzo di governo della Moncloa.

Ma il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poiché sono molte le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. La Comunità di Valencia ha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie. La violenza delle inondazioni ha intrappolato decine di persone in auto e ha creato danni e disagi a tutta la regione. Il municipio di Valencia ha annunciato che oggi tutte le scuole rimarranno chiuse, così come i giardini pubblici, e che tutti gli eventi sportivi saranno cancellati. I servizi di emergenza hanno salvato decine di persone ad Alora, in Andalusia, alcune in elicottero, dopo lo straripamento di un fiume. L’agenzia meteorologica nazionale Aemet ha dichiarato un’allerta rossa nella regione di Valencia e il secondo livello di allerta più alto in alcune parti dell’Andalusia. Diverse strade sono state interrotte in entrambe le regioni a causa delle inondazioni.