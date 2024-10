Hezbollah risponde al fuoco, spari contro le truppe israeliane a Metula

Hezbollah ha dichiarato di aver preso di mira due volte i soldati israeliani oltre confine a Metula, nel nord di Israele, con colpi di artiglieria. Il movimento filo-iraniano ha affermato di aver lanciato artiglieria e poi razzi contro «truppe nemiche» a Metula, situata al confine con il Libano. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o feriti. Nella sua dichiarazione il gruppo armato libanese non ha, però, menzionato l’annuncio di Israele di aver iniziato un’incursione di terra in Libano. Israele ha annunciato durante la notte di aver lanciato incursioni «limitate» nella zona di confine del Libano meridionale. Su X l’esercito israeliano ha soltanto fatto riferimento al lancio di cinque razzi dal Libano verso Metula. Alcuni sono stati intercettati mentre altri sono caduti in un’area aperta. Diversi razzi sono stati lanciati verso Avivim, nell’Alta Galilea, caduti in territorio disabitato, hanno aggiunto le forze di difesa israeliane.