Le truppe di Israele entrano in Libano, tank in azione al confine Sud

Il governo israeliano ha informato gli Stati Uniti di «una serie di operazioni», tra cui operazioni di terra, in Libano, ha affermato il Dipartimento di Stato americano citato dalla CNN. «Al momento ci hanno detto che si tratta di operazioni limitate incentrate sulle infrastrutture di Hezbollah vicino al confine, ma siamo in continuo contatto con loro a riguardo», ha affermato il portavoce Matthew Miller in una conferenza stampa.

Tuttavia, gli Stati Uniti continuano a concentrarsi su un cessate il fuoco di 21 giorni tra Israele e Hezbollah nonostante l’attività militare in corso, perchè in ultima analisi vogliono «una risoluzione diplomatica a questo conflitto», ha aggiunto. Miller ha ribadito che Israele ha il «diritto di difendersi da Hezbollah», anche «prendendo di mira le infrastrutture terroristiche all’interno del Libano».

Le forze dell’Idf stanno sparando con carri armati e artiglieria nel sud del Libano. Lo riporta Haaretz.