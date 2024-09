Usa, spari al golf club di Trump in Florida: «L’ex presidente sta bene»

Di nuovo Donald Trump e spari nella stessa frase, ma stavolta non è stato un attentato all’ex presidente, come due mesi fa. O almeno questa è stata la prima informazione, perché dopo le notizie sono diventate confuse. Sparatoria tra criminali o spari destinati proprio a Trump, anche se a distanza? La Cnn ha citato fonti che hanno parlato di un fucile tipo Ar-15 ritrovato fuori dal golf club e di un binocolo. Ma al momento non ci sono conferme.

Secondo la prima versione, diffusa dal New York Post, due persone sono rimaste coinvolte in una sparatoria a colpi di pistola fuori dal Trump International Golf Course, a West Palm Beach, in Florida. I due si stavano inseguendo e si sono sparati a vicenda, ma Trump non c’entra. Fonti dello staff del tycoon hanno dichiarato che l’ex presidente «non è mai stato in pericolo», ma l’area fuori dal resort «è famosa per l’alta criminalità». Altre fonti citate dai media americani hanno invece dichiarato che sono stati gli agenti del Secret Service, in servizio di sicurezza al Golf club, ad aver sparato per fermare un uomo che si aggirava attorno al resort armato di pistola. L’uomo sarebbe stato arrestato.