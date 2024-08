Barcellona sotto choc, accoltellato il padre di Lamine Yamal: tre arrestati, un quarto ricercato

Barcellona sotto choc, è stato accoltellato il padre del giovane campione spagnolo Lamine Yamal. Tre persone sono state arrestate, una quarta è ricercata.

Mounir Nasraoui, padre del neo campione d’Europa e stella del Barça Lamine Yamal, che il 13 luglio ha compiuto 17 anni, è stato accoltellato ieri sera, 14 agosto, nel corso di una rissa in un parcheggio nella cittadina di Mataró, che si trova a 30 chilometri da Barcellona, dove il padre del calciatore risiede e dove è cresciuto anche il figlio. Come riportano i media spagnoli, le condizioni di Nasraoui sono gravi . Per questo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Can Ruti di Badalona, che è più attrezzato dell’ospedale di Mataró. L’uomo tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

L’unità investigativa dei Mossos d’Esquadra di Mataró, che si sta occupando del caso, ha subito individuato alcuni testimoni dell’incidente, secondo i quali il padre di Yamal ha ricevuto «più di una coltellata». Secondo le prime indagini - sulla base di quanto riportato dai quotidiani iberici -, l’accoltellamento sarebbe la conseguenza un «regolamento di conti» per fatti accaduti in un recente passato. Già ieri sera intorno alle 23 tre persone sono state arrestate. Una quarta è ricercata. I fatti sono accaduti alle 21.10 in un parcheggio del quartiere di Rocafonda. I tre arrestati sono stati portati alla stazione di polizia di Mataró per essere interrogati. Gli investigatori devono anche sentire la vittima, «non appena possibile», così come i testimoni per determinare le circostanze di questo attacco.