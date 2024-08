A Doha sono scattati i negoziati sulla pace in Medioriente: Hamas segue da lontano

Subito dopo l’avvio dell’incontro, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha fatto sapere che «i colloqui stanno procedendo» e che si vede un «inizio promettente». Secondo lui, ma anche secondo fonti israeliane, «proseguiranno anche domani». Kirby ha spiegato nel dettaglio come funzionano i negoziati: «Iniziano con un testo su un pezzo di carta ed entrambe le parti lavorano sulla formulazione. Fanno commenti, poi c’è una discussione e uno scambio di bozze, nonché ulteriori colloqui. Entrambe le parti hanno la possibilità di rivedere il testo e fare annotazioni», ha detto. «Per quanto riguarda la partecipazione di Hamas, in passato funzionava in modo simile. I rappresentanti discuteranno e poi saranno in contatto con i leader di Hamas, e li esortano a contattare direttamente Sinwar». Gli uomini di Hamas - che avevano escluso la partecipazione alle trattative - sono comunque a Doha (scelta proprio per questo per la riunione) e stasera saranno aggiornati dai mediatori del Qatar e dell’Egitto per avere aggiornamenti.

Il round negoziale punta questa volta ad arrivare al risultato per una tregua a Gaza (dove le vittime, secondo Hamas, sono ormai oltre la soglia di 40 mila) e la liberazione degli ostaggi da più di 10 mesi prigionieri nella Striscia. Ma anche a scongiurate la temuta risposta dell’Iran per la morte di Haniyeh i cui sviluppi potrebbero sfociare in un drammatico conflitto regionale. «Abbiamo informazioni che l’Iran si sta preparando ad attaccare Israele, ciò potrebbe avvenire senza preavviso o con brevissimo preavviso. Stiamo ancora lavorando per impedirlo», ha ribadito Kirby con gli Usa di Joe Biden in pressing per l’intesa. E intanto dal parlamento turco, dove è intervenuto, Abu Mazen ha annunciato che andrà a Gaza dopo oltre 8 anni, da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia.

Anche Papa Francesco segue l'evoluzione dei negoziati. «Continuo a seguire con preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza e chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi, che si aiuti la popolazione stremata», ha detto al termine dell’Angelus (foto scattata in piazza San Pietro). «Incoraggio tutti a compiere ogni sforzo perché il conflitto non si allarghi e a percorrere le vie del negoziato affinché questa tragedia finisca presto. Non dimentichiamo: la guerra è una sconfitta», ha sottolineato il Pontefice.