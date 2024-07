Inondazioni e frane in India: almeno 62 morti, centinaia di persone intrappolate

Almeno 62 persone sono morte e centinaia rimangono intrappolate a causa delle forti piogge e delle inondazioni nello stato del Kerala, nel sud dell’India. Lo ha detto un fonte governativa all’Efe, mentre continuano le operazioni di salvataggio.

«Secondo gli ultimi dati, finora sono morte 62 persone», ha detto il portavoce del Dipartimento di informazione del governo del Kerala, Pratheesh D. Mony. L’evento ha avuto luogo nel distretto montuoso di Wayanad nelle prime ore di martedì, quando una serie di imponenti valanghe innescate dalla forte pioggia hanno spazzato via case, strade e un ponte cruciale nella regione. Secondo la fonte, nelle operazioni, rese difficili dalle ocntinue piogge, sono coinvolti anche circa 200 militari dell’Esercito. Intanto il Dipartimento meteorologico indiano ha dichiarato un’allerta rossa per pioggia nel distretto di Wayanad, così come in altre zone vicine come Kozhikode, avvertendo di precipitazioni fino a 204 millimetri in sole 24 ore.