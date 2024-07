Il glossario del guasto informatico che ha messo nei guai i trasporti nel mondo: da CrowdStrike alla schermata blu

Aziende, banche, ospedali e compagnie aeree sono state tra le più colpite dall'aggiornamento software difettoso rilasciato dall'azienda di sicurezza informatica CrowdStrike. Ieri sono stati cancellati in totale 6.855 voli in tutto il mondo. Si tratta del 6,2% di tutti i voli programmati. Un numero incredibile. Ecco dei termini che sentiremo spesso nei prossimi giorni e cosa significano.

Falcon Xdr

In parole semplici, il bug del modulo di protezione avanzata (Falcon XDR) non ha generato un semplice malfunzionamento, un rallentamento delle performance, ma un vero blocco e indisponibilità del sistema.

CrowdStrike oltre al comunicato sui canali social e sul portale internet, ha aggiornato i propri clienti tramite un “Tech Alert” sul portale dedicato alla gestione delle problematiche tecniche.

In queste situazioni, l’aspetto più importante è quello di riuscire a identificare la causa scatenante del problema per poi lavorare su un eventuale workaround o un aggiornamento per risolvere in modo definitivo il bug.