Trump alla convention: «Io, salvato da Dio». Poi attacca i dem e promette lo stop alle guerre

Alla vigilia il tycoon aveva spiegato di averlo modificato dopo l’attentato, sfumando gli attacchi a Biden e puntando sull’unità del partito e del Paese.

Ma a metà, pur mantenendo sempre un tono pacato, quasi presidenziale, con ripetuti accenni alla fede, non ha saputo rinunciare a qualche attacco pesante.

«Sarà una vittoria incredibile», ha esordito davanti ad una folla in delirio, con alle spalle tutta la famiglia riunita, compresa l’applauditissima Melania (che però aveva rifiutato di parlare) e Ivanka in una delle loro rare apparizioni elettorali. «Corro per diventare presidente di tutta l’America, non di metà dell’America, perché non c’è vittoria nel vincere per metà dell’America», ha proseguito. Poi ha raccontato nei dettagli l’attentato subito, convinto di essere sopravvissuto perchè «avevo Dio dalla mia parte», come hanno suggerito molti dei relatori in questi quattro giorni di kermesse.

«Fight, fight, fight», ha scandito in coro la platea ripetendo le parole che il tycoon ha gridato dopo gli spari, ricordandole sul palco mentre scorrevano le immagini del sangue.

«Non dovrei essere qui stasera», ha aggiunto, con la folla che rispondeva «Invece sì». Quindi ha chiesto un minuto di silenzio per Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso nell’attentato, baciando il suo elmetto e mostrando la sua giacca da pompiere.

Sul fronte internazionale, The Donald - che oggi avrà una telefonata con Zelensky - ha promesso la pace, senza spiegare come: «metteremo fine ad ogni singola crisi internazionale che è stata creata dall’amministrazione in carica, inclusa l’orribile guerra tra Russia e Ucraina. Con me non sarebbe mai successo. E quella causata dall’attacco di Hamas contro Israele», ha aggiunto Trump, secondo cui durante la sua presidenza l’Iran non aveva un soldo».