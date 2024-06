La debacle di Biden, i dem in privato cercano un’alternativa dopo il disastro in tv

Voce roca, sguardo nel vuoto, frasi sconnesse, rigidità nei movimenti. La performance dell’ottantunenne Joe Biden al primo duello tv contro Donald Trump è stato un «disastro», uno «spettacolo doloroso», tanto da oscurare le numerose bugie del suo rivale e gettare nel panico i democratici, costringendoli ad interrogarsi sull’opportunità di cercare un’alternativa in quella che sarebbe una corsa contro il tempo in una convention aperta senza precedenti. Ma l’unico che può spianare questa strada è lui, il vecchio Joe, il quale per ora tuttavia non sembra intenzionato a farsi da parte, nonostante gli appelli sui media di esperti ed opinionisti autorevoli.

«Intendo vincere queste elezioni», ha messo in chiaro tenendo l’indomani un comizio in North Carolina. «Non dibatto bene come un tempo - ha ammesso - ma so come fare questo lavoro», ha assicurato, ammonendo che «quando vai a terra ti rialzi». «So che non sono giovane, ma so dire la verità», ha continuato, attaccando nuovamente il tycoon per le sue menzogne. L’orgoglioso e testardo Biden quindi non getta la spugna. Lo aveva fatto capire subito anche la sua campagna, annunciando che non abbandonerà la corsa e che è impegnato ad affrontare il secondo duello tv di settembre. «Non c’è alcuna base perché lasci, non c’è alcuna indicazione di questo tipo dalla base», ha spiegato lo staff. Ma è la stessa campagna che lo ha mandato allo sbaraglio in quelle condizioni dopo averlo «allenato» per una settimana nel ritiro di Camp David, spiegando peraltro la voce bassa con un raffreddore solo a metà dibattito, quando ormai la frittata era fatta. E che ora sta correndo ai ripari chiamando donatori ed elettori, insistendo sui momenti positivi di un dibattito che comunque non sposterebbe una grossa percentuale di voti.