Guerra in Medio Oriente, Hamas propone un nuovo calendario per la tregua

Un nuovo calendario per il cessate il fuoco è stato chiesto da Hamas dopo l’esame della proposta di Israele per un accordo di cessate il fuoco con rilascio degli ostaggi. Lo ha rivelato alla Reuters una fonte secondo cui tra le osservazioni fatte dal movimento islamista al documento c'è anche il ritiro completo delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza.

In una dichiarazione congiunta, il Qatar e l’Egitto hanno confermato di aver ricevuto una risposta da Hamas e «confermano che i loro sforzi di mediazione congiunti con gli Stati Uniti continueranno fino al raggiungimento di un accordo». «I mediatori» aggiunge la dichiarazione che non menziona Israele, «esamineranno la risposta e si coordineranno con le parti interessate per quanto riguarda i passi successivi».