Netanyahu torna primo nei sondaggi dopo un anno

A sorpresa Benyamin Netanyahu - nonostante il 7 ottobre, la guerra a Gaza e la forte opposizione della comunità internazionale - è tornato ad essere il premier preferito dagli israeliani. Non accadeva da un anno, dai tempi delle proteste contro la riforma giudiziaria. A farne le spese questa volta - secondo un sondaggio effettuato dalla tv Canale 12 - è Benny Gantz, che per tutto questo tempo è stato invece in testa ad ogni indagine sugli umori politici di Israele.

A restituire, almeno per un giorno, il sorriso politico al premier è stato un campione di israeliani che nel 36% lo hanno scelto contro un 30% a favore di Gantz. Ma Netanyahu, secondo lo stesso sondaggio, batterebbe anche tutti gli altri possibili candidati, come il capo dell’opposizione Yair Lapid (37% a 30%) o il nazionalista Lieberman (36% a 19%), tutti all’opposizione dell’attuale maggioranza a totale trazione di destra.

I sondaggi possono certamente sbagliare (quello di Canale 12 ha interrogato 503 cittadini), tuttavia analisti e commentatori hanno subito segnalato che il dato sembra indicare un cambio nell’andamento sfavorevole al premier nella percezione di Israele. E questo a scapito della manifestazioni che quasi ogni giorno, soprattutto il sabato sera, percorrono il Paese in aperta opposizione a Netanyahu, alla sua condotta della guerra a Gaza e allo spinoso tema del rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. A confermare la sorpresa del ‘Magò (come lo chiamano i suoi fan) c’è anche la riduzione della forbice dei consensi tra Unità nazionale di Gantz e il Likud di Netanyahu: 25 seggi alla Knesset per il primo, 21 per il secondo, che è in risalita. Basti pensare che a dicembre scorso un altro sondaggio, sempre di Canale 12, attribuiva 37 seggi a Gantz e 18 a Netanyahu: un abisso.