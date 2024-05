In India incendio in un reparto di maternità, morti sei neonati

Sei neonati sono morti in un incendio che ha devastato un ospedale pediatrico a Nuova Delhi. Lo riferisce la polizia locale. Durante il rogo che è divampato nel reparto 12 bambini erano stati portati via dalla struttura grazie anche all’intervento delle persone presenti, sei dei 12 neonati erano però già morti quando i medici sono riusciti a soccorrerli, stando a quanto confermato dall’agente di polizia Surendra Choudhary.

Un settimo neonato tra i dodici estratti dalle fiamme era morto prima dell’incendio, ha precisato la polizia. «Si stanno avviando procedimenti legali contro la proprietà dell’ospedale», ha detto l’agente Choudhary, senza però fornire dettagli su come sono morti i bambini. L’incendio, che ha mobilitato quattordici camion dei pompieri, è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri presso l’ospedale New Born Baby Care di Nuova Delhi e «si è propagato troppo rapidamente a causa dell’esplosione di una bombola di ossigeno», ha detto all’agenzia di stampa Press Trust of India (Pti) il direttore dei vigili del fuoco della città, Atul Garg. Parlando di una situazione «straziante», il primo ministro di Delhi Arvind Kejriwal ha sottolineato che «i responsabili di questa negligenza ne risponderanno».