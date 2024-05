Paura in Slovacchia, il premier Fico ferito a colpi di pistola

Il presunto aggressore che ha sparato al premier slovacco Robert Fico è stato arrestato dalla polizia. Lo riferiscono i media britannici. Fico sarebbe stato colpito all’addome, al petto e ad un arto da almeno 3-4 colpi d’arma da fuoco e sarebbe stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Lo riferiscono le prime ricostruzioni dei media sottolineando che l’attentatore, che si nascondeva tra la folla radunata davanti all’edificio dove stava parlando il primo ministro, è stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza.

Fico è stato colpito davanti a un centro culturale della città di Handlova, dove si era tenuta una riunione di governo. Secondo i giornalisti presenti sul posto, sono stati uditi diversi spari. Il leader slovacco è stato portato in ospedale, ma non sono emersi dettagli sulle sue condizioni.

«Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia». Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Nell’Aula di Palazzo Madama viene espressa «solidarietà» al premier slovacco Robert Fico, vittima stamattina di un attentato ad Handlova, vicino Bratislava. Il primo a intervenire per stigmatizzare l’episodio è il senatore del Pd Alberto Lo Sacco che ha sottolineato come «queste elezioni europee» siano particolarmente cariche di tensioni. Il vicepresidente di turno Gian Marco Centinaio si è associato a Lo Sacco esprimendo solidarietà a nome del Senato. Il premier Fico è ora in ospedale e il presunto aggressore è stato arrestato.