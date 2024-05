A Gaza 35 mila morti nei raid israeliani, Blinken: «Più civili che terroristi»

Per i raid israeliani a Gaza i morti sono oramai più di 35 mila, secondo i dati diffusi dal ministero della sanità di Hamas. E il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha denunciato che a cadere negli attacchi dell’Idf nella Striscia sono stati «più civili che terroristi». Intanto l’Egitto e la Libia hanno annunciato che affiancheranno il Sudafrica nell’accusa di «genocidio» dei palestinesi presentata all’Aja contro Israele. Il Cairo, sempre più preoccupato dalle mosse israeliane al confine di Rafah, ha motivato la scelta «alla luce del peggioramento della gravità e della portata degli attacchi contro i civili palestinesi».

Israele, ha spiegato Blinken in un’intervista alla Cbs - ricordando il suo Rapporto presentato nei giorni scorsi al Congresso Usa -, ha «la conoscenza e gli strumenti per ridurre i danni ai civili nelle sue operazioni militari». Tuttavia - ha sottolineato - «i risultati sul terreno, incluso l’elevato numero di vittime civili, sollevano sostanziali dubbi sul fatto che l’Idf li abbia usati in modo efficace in tutti i casi». Secondo il bilancio fornito dalla fazione islamica, i morti dall’attacco del 7 ottobre e l’avvio della guerra nella Striscia sono arrivati a 35.034 mentre i feriti sono 78.755: dati tuttavia contestati da Israele perché non distinguono tra civili e miliziani e non rivelano quante siano le vittime provocate dai razzi dai gruppi armati palestinesi ricaduti all’interno della Striscia.

Il segretario di Stato ha poi sottolineato che gli Usa «non hanno ancora visto» un «piano chiaro e credibile» per proteggere i civili a Rafah, come richiesto più volte da Washington. Ma ha precisato che sul blocco delle armi allo Stato ebraico - minacciato dal presidente Joe Biden in caso di attacco alla città - «al momento l’unica» consegna rinviata sono le «bombe ad alta carica perché ci sono trattative in corso con Israele, dato l’impatto che queste armi potrebbero avere se usate in aree densamente popolate».