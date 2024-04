Iran, nuove sanzioni antidroni da Usa, Gran Bretagna e Canada

Regno Unito, Usa e Canada hanno annunciato oggi, 25 aprile, un ennesimo pacchetto di sanzioni coordinate contro l’Iran, in risposta alla rappresaglia condotta da Teheran il 13 aprile contro Israele. Lo rende noto il Foreign Office britannico, precisando che le misure riguardano individui ed entità accusate di essere coinvolte nella produzione di droni: utilizzabili anche per scopi bellici e usati sia nei recenti raid anti-israeliani, sia nelle forniture garantite alla Russia in guerra con l’Ucraina. Londra preannuncia poi ulteriori sanzioni destinate «a prendere di mira l’industria iraniana della componentistica per missili e droni».