In fiamme la storica Borsa di Copenaghen, crolla la celebre guglia

L’antico edificio della ex Borsa di Copenaghen è in fiamme: un enorme incendio ha fatto cadere la guglia di 54 metri, simbolo del palazzo del XVII secolo, che era in fase di ristrutturazione. La «Borsen» fu costruita sotto il regno di Cristiano IV fra il 1619 e il 1640, e si trova vicino al parlamento danese, il Palazzo Christiansborg. L’edificio ha ospitato la borsa fino agli anni ‘70 e attualmente funge da quartier generale della Camera di commercio danese. Le fotografie diffuse in rete mostrano enormi pennacchi di fumo nero che escono dal palazzo. La polizia ha chiuso alcune parti del centro della capitale danese per consentire il lavoro dei pompieri. «Stiamo assistendo ad uno spettacolo terribile», ha affermato la Camera di commercio danese. L’edificio, uno dei più antichi della capitale danese, era in fase di ristrutturazione quando è divampato l’incendio di cui non si conoscono ancora le cause.

«Le fiamme si sono sviluppate sotto il tetto. È un tetto in rame ed è semplicemente impossibile passare sotto il tetto, per cui le fiamme hanno avuto tutto il tempo di sviluppare un’intensità che si è diffusa nell’edificio». Lo ha detto il direttore ella gestione delle emergenze di Copenaghen, Jakob Vedsted Andersen, riportato dall’agenzia di stampa danese Ritzau. «Quando certe strutture bruciano, alcune parti dell’edificio crollano», ha spiegato.