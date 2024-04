Lutto nel mondo del football americano: è morto O.J. Simpson

È morto, all’età di 76 anni a causa di un cancro, O.J. Simpson. Ad annunciare la scomparsa dell’ex campione di football americano – il cui nome completo era Orenthal James Simpson— è stata la famiglia, su X.

«Il 10 aprile – si legge su X -, nostro padre, Orenthal James Simpson, ha perso la sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. In questo momento di passaggio, vi chiediamo di rispettare i suoi desideri di privacy».

Simpson – uno dei più grandi runningback della storia del suo sport, il football americano – era nato nel 1947. Conclusa la sua carriera sportiva, ne aveva iniziata una seconda da attore. The Juice, così come era conosciuto negli anni d’oro quando indossava la maglia dei San Francisco 49ers, era stato accusato di aver ucciso la sua ex moglie Nicole e il suo amico Ronald Goldman. Il processo era andato avanti per mesi e aveva spaccato l'America, innescando anche un furioso dibattito sulla questione razziale.