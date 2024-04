La Lituania consegna veicoli corazzati all'Ucraina

Il ministero della Difesa lituano ha consegnato alle forze armate ucraine una spedizione di veicoli corazzati M577. «La continuità del sostegno all’Ucraina rappresenta un nostro obiettivo strategico», ha affermato oggi il ministro della Difesa lituano, Laurynas Kasciunas.

«Gli armamenti e le attrezzature forniti da noi e dagli alleati forniscono un contributo fondamentale per la lotta dell’Ucraina per l'indipendenza e per la sicurezza di tutta l’Europa. Forniremo sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario». La Lituania ha fornito all’Ucraina a varie riprese sostegno militare inviando al Paese, tra le altre cose, armamenti, munizioni, droni e sistemi anti-drone per un valore complessivo che super i 600 milioni di euro.