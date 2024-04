Guerra in Ucraina, gli attacchi con i droni a Kharkiv: il bilancio è di otto morti

È salito a 8 il bilancio dei morti negli attacchi notturni russi a Kharkiv e nelle regioni di Sumy (nord-est) e Donetsk (est). Lo hanno annunciato le autorità. Nei raid dei droni a Kharkiv sono morte 4 persone tra cui tre soccorritori che stavano rispondendo a un attacco precedente, ha dichiarato il ministro degli Interni, Igor Klymenko, mentre almeno altre 12 persone sono rimaste ferite in quello che Zelensky ha definito un «attacco spregevole».

In un altro episodio, due persone - una coppia di coniugi di 53 e 51 anni - sono morte sotto il fuoco dell’artiglieria russa nella regione orientale di Donetsk, ha dichiarato l’ufficio del procuratore regionale. In un altro attacco, un uomo è stato colpito mentre si trovava su un trattore nella regione di Kharkiv, mentre un lavoratore del settore energetico nella vicina regione di Sumy è morto in un raid, ha detto il ministero dell’Energia ucraino.

Nelle ultime settimane le forze russe hanno intensificato i bombardamenti aerei e Zelensky ha chiesto quasi quotidianamente ai suoi sostenitori occidentali di fornire sistemi di difesa aerea per salvare le vite degli ucraini.