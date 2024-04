Violento terremoto a Taiwan, 7 morti e almeno 700 feriti

È salito a sette il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito oggi Taiwan: lo ha reso noto l’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco. Tutti i morti sono stati segnalati nella contea di Hualien, epicentro del sisma: tre di loro sono stati uccisi dalla caduta di massi mentre si trovavano su un sentiero in una zona di montagna e uno in un tunnel autostradale.

Sono 711, al momento, i feriti: settantasette persone risultano intrappolate sotto le macerie. Ventisei edifici sono stati segnalati come «inclinati o crollati».

Più di 87.000 persone sono attualmente senza elettricità a causa del forte terremoto che ha colpito l’isola: lo ha reso noto l’operatore elettrico di Taiwan, Taipower, come riporta il Guardian. Secondo notizie diffuse in precedenza, 10.000 famiglie erano rimaste senza elettricità e le operazioni di ripristino erano in corso.

Il sisma, secondo l'Istituto geofisico statunitense Usgs, è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km.