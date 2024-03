Forte terremoto in Grecia, avvertito anche sulla costa orientale della Sicilia: segnalazioni da Catania, Siracusa e Ragusa

È stato avvertito anche sulla costa orientale della Sicilia il forte terremoto di magnitudo 5.8 avvenuto in Grecia alle 8.12 di questa mattina (29 marzo).

Il sisma ha colpito la costa occidentale del Peloponneso ma, nonostante l'intensità, non ha fortunatamente prodotto danni vista la profondità e la distanza dalla costa dell'epicentro.

L’evento, infatti, si è verificato a una profondità di circa 30 chilometri, secondo quanto riporta l’Ingv ed è stato avvertito in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa, oltre che in Puglia e Calabria. Numerose le segnalazioni arrivate dall'Isola, in particolare da Modica, Ragusa, Floridia, Chiaramonte Gulfi, Caltagirone, Rosolini. Come registrato dal servizio dell'Ingv "Hai Sentito il Terremoto".