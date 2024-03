Ilaria Salis ancora in catene in aula: negati i domiciliari, resta in cella a Budapest

Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell’udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula Ilaria Salis, la docente milanese, di 39 anni, da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. E non è l’unica brutta notizia. Alla Salis non sono stati concessi i domiciliari, come auspicava la difesa e come speravano i suoi familiari. Laconico il commento del padre Roberto. « La decisione di respingere i domiciliari per Ilaria è stata l'ennesima prova di forza del governo Orban. Un po' me lo aspettavo - ha aggiunto - Ilaria qui è considerata un grande pericolo. «I nostri ministri non hanno fatto una bella figura e il Governo italiano dovrebbe fare un esame di coscienza. Le catene non dipendono dal giudice ma dal sistema carcerario e quindi esecutivo e il governo italiano può e deve fare qualcosa perché mia figlia non sia trattata come un cane».