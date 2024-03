L'attentato di Mosca, l'Isis posta un video: i terroristi si filmano mentre uccidono

Lo Stato Islamico ha pubblicato nuovi video dell’attacco alla sala concerti Crocus City di Mosca: nelle immagini si vedono gli uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori attraverso l’atrio della sala concerti, gli sparano a bruciapelo, tagliano la gola a una persona già a terra, uccidono decine di persone. Ad un certo punto uno degli uomini armati dice a un altro di «ucciderli e non avere pietà». I video sono stati pubblicati dall’agenzia di stampa Amaq.

Il video, di un minuto e mezzo, mostra una sequenza brutale. Le immagini, corredate e introdotte da un messaggio in arabo «esclusiva per l’agenzia Amaq, che mostra momenti del sanguinoso attacco contro i cristiani a Mosca», datate sabato 23, sono state inviate dal principale canale di propaganda dell’IS e hanno cominciato a circolare attraverso i canali Telegram e WhatsApp, oltre che sui social network come X. Nel video, particolarmente crudo, si vede uno dei terroristi che spara con un’arma automatica attraverso una porta e uccide almeno una persona. Dietro la porta si vede un corridoio con diverse persone a terra e del sangue. Sempre le immagini mostrano un altro terrorista armato di coltello che si avvicina a un uomo ferito steso a terra e lo colpisce più volte al collo, poi si rivolge alla telecamera e fa un discorso: «Allah è il più grande, gli infedeli vengono sconfitti con la volontà di Allah. Usciamo sulla via di Allah e per dare la vittoria alla loro religione». Ieri Amaq aveva anche diffuso un’immagine dei quattro presunti autori dell’attacco di venerdì, di cui almeno tre si rivedono nel video di oggi.