Guerra in Ucraina, Sullivan visita a sorpresa Kiev e incontra Zelensky

Visita a sorpresa oggi del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il capo dell'ufficio del presidente Andriy Yermak e alti funzionari ucraini, e «riaffermato l'incrollabile impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina nella sua autodifesa contro la brutale invasione russa». Lo riferisce la Casa Bianca.

Sullivan «ha sottolineato le molteplici linee di sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina in seguito al successo della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina di ieri, e ha sottolineato l'urgente necessità che la Camera Usa approvi i fondi supplementari per la sicurezza nazionale "per soddisfare le esigenze critiche dell'Ucraina sul campo di battaglia».

Sullivan «ha discusso degli sforzi in corso con alleati e partner per ritenere la Russia responsabile della sua aggressione e mitigare gli impatti economici della guerra della Russia contro l'Ucraina e nel mondo, nonché dei progressi in materia di lotta alla corruzione e di altre riforme chiave necessarie per promuovere l'integrazione euro-atlantica dell'Ucraina».