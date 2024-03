Usa, il monito Trump: «Se non verrò eletto sarà un bagno di sangue»

L’ex presidente Usa Donald Trump ha inasprito la sua retorica contro gli immigrati affermando che alcuni di loro, accusati di crimini, «non sono persone». «Non so se chiamarli persone», ha detto durante un comizio nei pressi di Dayton, Ohio. «In alcuni casi non sono persone, secondo me. Ma non mi è permesso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire», ha aggiunto. Trump è in Ohio per sostenere il candidato al Senato Bernie Moreno, che si trova in una corsa a tre per la nomination repubblicana per sfidare il senatore democratico Sherrod Brown. Moreno, un uomo d’affari, deve affrontare il segretario di Stato dell’Ohio Frank LaRose e il senatore Matt Dolan nelle primarie di martedì. Nelle sue osservazioni sull’immigrazione di sabato, Moreno ha detto che gli stranieri che arrivano negli Stati Uniti dovrebbero imparare l’inglese.

«Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese», ha detto poi Trump durante il comizio. La dichiarazione è arrivata mentre prometteva di aumentare le tariffe sulle auto prodotte all’estero, e non è stato chiaro a cosa Trump si riferisse esattamente con il suo monito.