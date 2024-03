Ucraina, Macron alza il tiro: «Non escludo l'invio di soldati»

Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che limitare il sostegno all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia potrebbe portare alla sconfitta di Kiev e distruggere la credibilità e la sicurezza dell’Europa. «Se la Russia vince questa guerra, la credibilità dell’Europa sarà ridotta a zero», ha dichiarato Macron in un’intervista alle emittenti francesi TF1 e France Television.

Definendo il conflitto in Ucraina «esistenziale per la nostra Europa e per la Francia», Macron ha affermato che chiunque sostenga «limiti» agli aiuti all’Ucraina «sceglie la sconfitta». Il presidente francese ha detto che ci sono stati «troppi limiti nel nostro vocabolario» dopo l’invasione russa del febbraio 2022.

«Due anni fa abbiamo detto che non avremmo mai inviato carri armati. Lo abbiamo fatto. Due anni fa abbiamo detto che non avremmo mai inviato missili a medio raggio. Lo abbiamo fatto», ha affermato. «Chi dice "non sosteniamo l’Ucraina" non fa la scelta della pace, fa la scelta della sconfitta», ha aggiunto.