Morti su un gommone e gettati in mare, la tragica fine di 60 migranti partiti dalla Libia

La Ocean Viking di Sos Mediterranee ha soccorso 25 persone da un gommone alla deriva, avvistato in Sar libica. Secondo le prime testimonianze raccolte dal team della Ong, l’imbarcazione ha trascorso circa 7 giorni in mare aperto. I migranti hanno raccontato che «molte persone sono morte». Secondo i racconti sarebbero almeno 60 le vittime. Morti per la fame, la sete e le ferite causate dalle ustioni dei motori. Corpi che sono stati gettati in mare.

«Tutti i naufraghi sono sotto le cure dei nostri medici ed è stata richiesta un’evacuazione medica - aggiunge Sos Mediterranee - per 2 persone in condizioni critiche. È stato necessario attivare il piano d’emergenza medico di massa al fine di curare i sopravvissuti, tutti in condizioni di estrema vulnerabilità fisica e mentale».

Due dei 25 sopravvissuti sono stati poi evacuati dalla guardia Ccstiera italiana nel corso della notte e trasportati in ospedale in Sicilia: i due, secondo quanto afferma Sos Mediterranee, hanno perso conoscenza a bordo della nave e il personale medico a bordo non è riuscito a rianimarli. È così scattata la procedura di evacuazione medica.