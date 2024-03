La nave Caio Duilio ha abbattuto due droni houthi nel Mar Rosso

«Sono stati bravi gli uomini e le donne del Duilio reagendo e abbattendo due droni - ha sottolineato Crosetto -. Ma è una sfida che si evolve di settimana in settimana. Noi siamo convinti di quello che abbiamo fatto perché il Mar rosso e il canale di Suez sono uno snodo vitale per la nostra economia. La missione è fondamentale. Dovremmo arrivare con i nostri alleati, e coinvolgendo più nazioni del mondo possibile, a una soluzione in tempi brevissimi. L’intensità e la pericolosità delle azioni degli Houthi sta aumentando di settimana in settimana».