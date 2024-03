Russia, lo street artist napoletano Jorit chiede a Putin una foto insieme: «Per dimostrare che sei umano»

È Ciro Cirullo, noto artista di strada conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ieri sera ha dialogato con il presidente russo Wladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi. Alla fine del forum Cirullo ha chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, «in Italia si dicono tante cose strane su di lei». Al che il presidente ha risposto: «Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale». Putin ha poi fatto una foto con l’artista italiano e una con un giovane africano. A Sochi Cirullo ha incontrato anche l’attrice Ornella Muti, che in questi giorni è in Russia. Jorit è noto anche per avere realizzato un grande graffito che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, città ucraina sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022. «L’idea - ha spiegato - era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino».

Chi è Jorit e cosa fa Nei suoi murales ci sono personaggi celebri, da Lucio Dalla a Diego Armando Maradona a Fabrizio De Andrè, ma anche chiare prese di posizione politiche, spesso controcorrente. Jorit, al secolo Ciro Cerullo, ha 33 anni ed è nato a Quarto, in provincia di Napoli. A chi lo aveva definito filorusso dopo le sue prese di posizione contro l’Ucraina, sulla questione del Donbass, aveva replicato: «Sono un artista libero e ho il dovere di far vedere l’altro lato della medaglia». Putin, che ieri lo ha incontrato, si era già complimentato con lui a distanza per un murale di Dostoevskij realizzato a Napoli. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti, Jorit inizia ad essere conosciuto dal 2011 quando le sue opere sono esposte nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il grande pubblico lo scopre, nel capoluogo campano, soprattutto per i maxi ritratti di personaggi osannati dai tifosi, come Maradona e Marek Hamsik, dipinti su facciate di edifici comunali o popolari con l’intento di riqualificare esteticamente aree periferiche e non solo. Il 29 luglio 2018 insieme ad altri due artisti realizza un murale a Betlemme che ritrae l’attivista palestinese Ahed Tamimi, per sostenerne la scarcerazione. Viene arrestato e successivamente rilasciato dalle autorità israeliane.