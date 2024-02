Rogo divora due grattacieli residenziali a Valencia, persone intrappolate tra le fiamme: 13 feriti

Un incendio di enormi proporzioni ha divorato e ridotto a uno scheletro incandescente un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar, a Valencia.

Le fiamme, che si sono sviluppate alle 17:30 dal quinto piano per motivi in corso di accertamento, a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate di 25 gradi si sono rapidamente propagate lungo la verticale dell’edificio ed estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti. Secondo un bilancio provvisorio almeno 13 persone sono rimaste ferite, per fratture, ustioni e intossicazione da fumo, fra i quali vari pompieri e un bambino, ricoverati in vari ospedali della città.

Montato un ospedale da campo

Numerose persone, fra le quali un padre con la figlia e una coppia, rimaste a lungo intrappolate su balconi dei piani superiori, della torre 1 sono state portate in salvo dai pompieri, accorsi sul posto con oltre dieci squadre, mentre veniva montato un ospedale da campo e inviate unità mobili per ustionati e di rianimazione.

I vigili del fuoco non hanno ancora potuto verificare se all’interno dell’edificio ci sono ancora persone intrappolate. I servizi di emergenza del 112 si avvalgono della collaborazione della Ume, l’Unità militare dell’esercito, per tentare di mettere sotto controllo le fiamme. Poco prima delle 22 l’incendio non era ancora stato domato né confermate vittime mortali.