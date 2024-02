Tregua di 6 settimane a Gaza e scambio di ostaggi, passi avanti al Cairo

Un cessate il fuoco di sei settimane con un scambio degli ostaggi in mano ad Hamas sembra più vicino al termine dei negoziati al Cairo che si sono conclusi in serata. L’obiettivo delle intense trattative nella capitale egiziana è raggiungere il risultato prima che scatti l’annunciata operazione militare di Israele a Rafah, dove si accalcano centinaia di migliaia di sfollati palestinesi. Fonti egiziane al corrente dei colloqui hanno spiegato che la mediazione ha già ottenuto quello che è stato descritto come un progresso «relativamente significativo». Il focus è ora quello della stesura di «una bozza finale» per un cessate il fuoco di 6 settimane con la garanzia di ulteriori negoziati per una fine permanente dei combattimenti.

Se la cautela - come ha ammonito una fonte occidentale - è d’obbligo, è tuttavia un fatto che le delegazioni dell’intelligence al Cairo sono state tutte di alto livello. Non solo il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal. Ma anche i vertici del Mossad, David Barnea, e dello Shin Bet, Ronen Bar, con l’aggiunta - per la prima volta - di Ophir Falk, un consigliere molto ascoltato di politica estera nell’ufficio del premier Benyamin Netanyahu. La delegazione di Hamas - per le trattative indirette tra le parti - è stata invece guidata da Khalil al-Hayya, vice del leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar.