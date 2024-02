Colpito da un fulmine durante una partita: morto calciatore in Indonesia

Assurda tragedia in Indonesia. Un calciatore è stato colpito da un fulmine mentre era campo ed è morto in ospedale. Il video mostra l'episodio avvenuto allo stadio Siliwangi nella città di Bandung (Giava). La sequenza delle immagini è divenuta virale per l'eccezionalità dell'evento verificatosi sabato scorso durante una partita amichevole tra la squadra locale e quella di Subang, nella quale giocava la vittima.

La gara si stava giocando in condizioni meteo proibitive, con tanti fulmini intorno all'impianto e una delle saette è stata fatale a Septain Raharja di 35 anni: si trovava da solo sulla destra del reparto difensivo, attendeva che la palla venisse rimessa in gioco dal portiere e in quel momento è stato investito dal fulmine. L'uomo è stato subito soccorso ma è morto in ospedale per le tremende ustioni riportate.