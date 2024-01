Conflitto Russia-Ucraina: Lettonia e Svizzera unite contro la disinformazione

La Lettonia e la Svizzera intendono rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo della lotta alla disinformazione. Lo hanno annunciato i presidenti lettone, Edgars Rinkevics, e svizzera, Viola Amherd, al termine di un bilaterale tenutosi oggi a Davos nell’ambito del World Economic Forum. Rinkevics e Amherd hanno anche discusso, della guerra mossa dalla Russia all’Ucraina esprimendo la comune speranza di la Svizzera possa ospitare un vertice globale di pace per risolvere il conflitto.

Il presidente lettone ha, in particolare, espresso un ringraziamento per il significativo contributo della Svizzera alla ricostruzione dell’Ucraina e alle operazioni di sminamento del paese. Rinkevics ha, inoltre, ugualmente ribadito la necessità di continuare a lavorare attivamente per garantire che la Russia e i suoi rappresentanti rispondano pienamente dei crimini di aggressione e di guerra davanti a una corte internazionale.