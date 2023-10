L'Iran avverte Usa e Israele: «Il Medio Oriente è una polveriera, la situazione può diventare incontrollabile»

L’Iran ha messo in guardia Israele e gli Usa sul rischio che la situazione mediorientale possa diventare «incontrollabile». Lo afferma il governo di Teheran.

In particolare, è stato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ad avvertire gli Stati Uniti e Israele. Amir-Abdollahian, incontrando il collega sudafricano Naledi Pandor a Teheran, ha detto che «oggi la regione è come una polveriera». Poi ha lanciato il monito: «Vorrei avvertire gli Stati Uniti e il regime fantoccio israeliano che se non metteranno immediatamente fine ai crimini contro l’umanità e al genocidio a Gaza, tutto sarà possibile in qualsiasi momento e la regione andrebbe fuori controllo»,