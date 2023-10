Ripresi i lanci di razzi da Gaza su Israele

Dopo 11 ore di pausa, sono ripresi i lanci di razzi da Gaza verso le comunità nel sud di Israele al ridosso della Striscia, dove sono risuonate le sirene d’allarme. Lo riferisce l’esercito israeliano.

Biden sarà domani in Israele da Netanyahu. Andrà anche in Giordania, dove incontrerà Abu Mazen. Usa e Israele svilupperanno un piano d’aiuti umanitari per Gaza, secondo Blinken. Il premier israeliano ha detto a Putin che gli attacchi nella Striscia dureranno finché Hamas non sarà distrutta. Il presidente russo è arrivato stamani in Cina. Ieri ha sentito i paesi arabi e chiesto un cessate il fuoco in Medio Oriente.

Israele ha continuato stanotte a bombardare postazioni di Hezbollah in Libano e di Hamas a Gaza: almeno 52 i morti nella Striscia, decine i feriti. Seicento mila persone hanno evacuato Gaza ma altre 100mila ancora vivono in città, secondo Israele che prepara l’invasione di terra. Circa 500mila gli sfollati interni israeliani.