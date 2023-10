Festa per il Columbus Day, le testimonianze dei palermitani che vivono a New York

Il Columbus Day si festeggia negli Stati Uniti per ricordare l'arrivo di Cristoforo Colombo in America e i tanti Italo-americani scendono tra le vie delle città con bandiere tricolore per ricordare le loro origini e la loro appartenenza al popolo italiano. A Manhattan, a New York, una lunga parata di associazioni e comitati con tanti siciliani emigrati in America che non dimenticano le loro origini e portano sempre l'Isola nel cuore.

Il tricolore, in particolare, ha invaso la Fifth Avenue di New York. Una giornata nella quale la bandiera italiana e quella americana si sono naturalmente incontrate nel solco dei valori comuni di libertà, pace e democrazia che li accomunano. Una giornata di festa, di colori e di felicità, iniziata con la cerimonia a St Patrick Cathedral e proseguita tra due ali di gente che hanno onorato l'Italia e gli italoamericani che hanno contribuito a rendere grandi gli Stati Uniti d'America.

Tante le storie di palermitani migrati all'estero come quelle raccontate in questo video da Salvatore Mazzara, Vincenzo Virzì e Nino Melito Petrosino, nipote di Joe Petrosino.