Guerra in Medio Oriente, colpiti 800 obiettivi di Hamas. Sale il bilancio dei morti: 700 israeliani, 436 palestinesi

Più di 800 obiettivi di Hamas sono stati colpiti nella notte tra attacchi aerei e colpi di artiglieria nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’esercito israeliano. «Durante la notte, aerei da combattimento, elicotteri, aerei e artiglieria hanno colpito più di 800 obiettivi dei terroristi di Hamas e della Jihad islamica», ha affermato l’esercito in un comunicato. La controffensiva di Israele è partita dopo la dichiarazione dello stato di guerra. E una colonna di tank si sta dirigendo verso Gaza.

Questa mattina presto le forze di difesa israeliane hanno reso noto che circa 80 terroristi sono stati trovati nel Paese durante la notte, mentre i combattimenti sono continuati in sei località.

Intanto il nuovo bilancio dei morti israeliani e palestinesi è di oltre mille. Sono 2.500 i feriti, moltissimi gravi. Ci sarebbero 750 dispersi, sarebbero almeno 100 gli ostaggi nelle mani di Hamas. Tra loro americani e tedeschi. Il bilancio vittime Gaza sale a 413 morti, tra cui 78 bimbi.

Uccisi oltre 700 israeliani

Più di 700 israeliani sono stati uccisi da quando Hamas ha lanciato il suo attacco su larga scala contro Israele, secondo un bilancio aggiornato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) lunedì. Le Forze di Difesa israeliane hanno inoltre dichiarato che 2.150 israeliani sono stati feriti nell’attacco, sferrato sabato mattina. L’IDF ha pubblicato le cifre sul suo account ufficiale su X, ex Twitter.

Le vittime palestinesi

Il ministero della Sanità palestinese ha aggiornato a 436 morti, di cui 78 bambini, il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza in risposta all’inedito attacco di ieri di Hamas su Israele. Lo riporta il ministero della sanità della Striscia, aggiungendo che i feriti in due giorni di combattimenti sono 2.250.

Oltre 120 mila sfollati

«Oltre 123.538 persone sono state sfollate all’interno di Gaza, principalmente a causa della paura, dei problemi di protezione e della distruzione delle loro case», ha segnalato l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, Ocha, con oltre 73.000 rifugiati nelle scuole.

L'ambasciatore di Israele all'Onu: «Hamas deve essere cancellata»

«È il momento di cancellare le infrastrutture di Hamas. Israele non accetterà nessun falso paragone tra un gruppo che semina terrore e prende di mira innocente e il democratico Stato di Israele. Abbiamo visto centinaia di ebrei massacrati a sangue freddo». Lo ha detto l’ambasciatore israeliano all’Onu Gilad Erdan, in un messaggio ai giornalisti al Palazzo di Vetro, dove tra meno di un’ora dovrebbe cominciare la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza. «Questa - ha aggiunto Erdan - non è solo una guerra contro Israele, questa è la guerra al mondo libero, è la guerra alla civiltà, Israele è in prima linea contro il terrorismo. Se non dovessimo farcela noi, sarebbe il mondo intero a pagarne il prezzo». L’ambasciatore ha invocato un «sostegno solido» dalle Nazioni Unite perchè Israele «difenda sè stessa».