Gran Bretagna, la famiglia reale divisa ricorda la regina Elisabetta

A un anno esatto dalla morte di Elisabetta II, la Famiglia reale britannica rende omaggio alla memoria della monarca, ma a cominciare dal re Carlo III, i figli della regina commemorano tutti l’anniversario in privato, con le loro famiglie.

Il re è con Camilla a Balmoral, il castello scozzese dove esattamente un anno fa la regina morì; mentre William e Kate sono volati in Galles per partecipare a una piccola cerimonia alla St Davids Cathedral. Intanto a Londra è arrivato anche il principe Harry, di passaggio diretto verso la Germania, dopo domani si aprono gli Invictus Games: la competizione sportiva internazionale per militari feriti in battaglia è uno dei pochi progetti legati alla sua passata vita nella Famiglia reale a cui il duca, veterano della guerra in Afghanistan, è rimasto legato.

E Harry ieri sera ha reso un commovente omaggio alla nonna: «Ci sta guardando tutti stasera, felice che siamo insieme e continua a far luce su una comunità così straordinaria», ha detto a un gala di beneficenza per i bambini malati e le loro famiglia. Il principe, che ha tenuto un discorso ai WellChild Awards, è apparso di buon umore, ha posato per i fotografi e ha chiacchierato con i giovani vincitori dei premi. E poi, dal palco all’Hurlingham Club, ha citato la nonna ricordando come l’anno scorso non avesse potuto partecipare proprio -ha detto- «perchè mia nonna è morta». «Ma come probabilmente sapete anche voi, sarebbe stata la prima persona a insistere perchè io venissi da voi invece di andare da lei». Harry si è comunque detto convinto «che stasera, esattamente un anno dopo, ci guardi tutti dall’alto e si rallegri che insieme continuiamo a puntare i riflettori su una comunità così straordinaria». Negli ultimi 15 anni, Harry è stato il patrono dell’organizzazione umanitaria, che sostiene i bambini gravemente malati; e ha partecipato alle cerimonie di premiazione ogni anno, ad eccezione del 2022.

Il principe, ancora ai ferri corti con la Famiglia reale e che risiede in California con la moglie Meghan, non tornava a Londra da giugno. Non è previsto alcun incontro con suo padre, il re o suo fratello, il principe William. All’inizio di settembre, un 'insider' ha riferito al Daily Mail che suo padre non ha «tempo in agenda» per incontrare il principe ribelle; pare anche che suo fratello William non abbia contatti con Harry da mesi, perchè semplicemente non vuole vederlo. Sempre secondo il tabloid, è stato applicato il più alto livello di segretezza alla visita di Harry a Londra e il luogo della cerimonia di premiazione non si è saputo fino all’ultimo minuto. Tuttavia, l’evento si è svolto senza tensioni e il principe ha anche raccontato che la moglie Meghan -rimasta a Montecito con i figli Archie e Lilibet- è «triste per non aver potuto essere presente».