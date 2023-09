La guerra in Ucraina, 17 morti in un raid russo sul mercato nel Donetsk

Nuovo raid russo nel Donetsk. "Quando qualcuno nel mondo prova ancora ad avere a che fare con qualcosa di russo, significa chiudere gli occhi sulla realtà. L'audacia del male. La sfacciataggine della malvagità. Disumanità assoluta. In questo momento, l'artiglieria dei terroristi russi ha ucciso 17 persone nella città di Kostiantynivka, nel Donetsk. Un mercato ordinario. Negozi. Una farmacia. Persone che non hanno fatto nulla di male. Molti feriti. Purtroppo il numero delle vittime e dei feriti potrebbe aumentare". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "questo male russo deve essere sconfitto il prima possibile".

C'è anche un bambino tra le almeno 16 vittime del raid russo al mercato della citta' di Kostiantynivka, nel Donetsk. Lo riferisce il primo ministro ucraino Denys Shmyhal sul suo canale Telegram. Oltre ai morti, sono stati gia' contati 20 feriti, probabilmente destinati a salire di numero. 'Terribile attacco terroristico della Russia a Kostyantynivka, nella regione di Donetsk. A seguito del bombardamento del mercato, 16 persone sono state uccise, tra cui un bambino. Almeno 20 persone sono rimaste ferite" ha scritto Shmyal.

Intanto, il segretario di Stato americano Antony Blinken, oggi in visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato aiuti all'Ucraina per un miliardo di dollari: lo rende noto un funzionario del dipartimento di Stato. Il nuovo pacchetto di aiuti, ha osservato il portavoce del dipartimento di Stato, mirerà a migliorare la difesa aerea e a rafforzare le forze armate per sfondare le "linee di difesa davvero potenti" dei russi, riferisce Rbc-Ucraina. Si tratta del primo viaggio nella capitale di un alto funzionario statunitense dall'inizio della controffensiva ucraina. Blinken ha visitato Kiev per la prima volta insieme al capo del Pentagono Lloyd Austin nell'aprile 2022 dopo la liberazione della regione di Kiev. La seconda visita a Kiev ha avuto luogo nel settembre 2022, durante la controffensiva nella regione di Kharkiv.

L'agenzia di stampa Reuters riporta sul suo sito che Blinken dovrebbe incontrare il presidente Volodymyr Zelenskiy e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, oltre ad altri alti funzionari e personalità della società civile. Un funzionario del dipartimento di Stato americano ha detto alla Reuters che Blinken discuterà della controffensiva ucraina, nonché delle necessità dell'esercito e del rafforzamento del settore energetico prima dell'inverno. "Penso che la cosa più importante sia ottenere una valutazione reale dagli stessi ucraini. Vogliamo vedere e sentire come si muoveranno nelle prossime settimane", ha detto il funzionario. La visita del segretario di Stato Antony Blinken a Kiev è una conferma che gli Usa vogliono continuare la guerra "fino all'ultimo ucraino". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.