Missile russo colpisce un palazzo a Dnipro, cinque feriti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco russo nella città di Dnipro, nell’Ucraina centro-orientale, che ha colpito un edificio residenziale. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno ucraino. «Tre persone hanno richiesto assistenza medica», ha scritto Igor Klymenko su Telegram, aggiungendo che il raid ha colpito «un edificio a più piani» e che i soccorritori sono sul posto.

La rabbia di Zelensky: «Faremo di tutto per punire Mosca»

«Dnipro. Venerdì sera. Sono stati colpiti un grattacielo e l’edificio del Servizio di sicurezza dell’Ucraina. Ancora il terrore dei missili russi» ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l’attacco russo su Dnipro. Il presidente ucraino ha promesso che farà «di tutto per punire la Russia per l’aggressione e il terrore contro il nostro popolo», «questi bastardi ne risponderanno» e «faremo di tutto per ottenere giustizia».

Zelensky ha riferito che nella zona dell’attacco, di cui ha anche postato il video, è stato avviato «immediatamente» il dialogo con le autorità locali, e che «tutti i servizi necessari sono sul posto» per rispondere e aiutare «velocemente le persone».