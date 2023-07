Anche l'Algeria devastata dagli incendi: 34 morti e migliaia di sfollati

Gli incendi che imperversano in tutta l’Algeria hanno ucciso più 34 persone e costretto all’evacuazione di massa. Lo rende noto il governo. Quando le temperature hanno raggiunto i 48 gradi Celsius in alcune parti del paese nordafricano, si sono registrati 97 incendi in 16 province, alimentati da forti venti. Gli incendi hanno ucciso almeno 34 persone, tra cui 10 soldati, mentre sono in pericolo anche le aree residenziali. Circa 1.500 persone sono state evacuate dalle province di Bejaia, Bouira e Jijel a est della capitale Algeri, secondo il ministero dell’Interno. Il presidente Abdelmadjid Tebboune lunedì ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei defunti