Trump indagato anche per l'assalto a Capitol Hill, l'ex presidente Usa ha 4 giorni per costituirsi

L’ex presidente americano Donald Trump ha rivelato di aver ricevuto una lettera nel quale gli si notifica che è oggetto in un’indagine del gran giurì sull’assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021 e ha quattro giorni per rispondere.

Nel messaggio postato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha sostenuto che si tratta di una «caccia alle streghe» nei suoi confronti. «Ora mi hanno effettivamente incriminato tre volte... con una probabilmente quarta proveniente da Atlanta», ha sottolineato il magnate, aggiungendo in lettere maiuscole: «Questa caccia alle streghe è un’interferenza elettorale e un uso delle forze dell’ordine come completa e totale arma (politica)!». Trump deve già rispondere dell’accusa di aver portato via dalla Casa Bianca documenti governativi top secret dopo la fine del mandato presidenziale.