Modella transgender eletta Miss Olanda: ha 22 anni, rappresenterà i Paesi Bassi a Miss Universo

È la modella Rikkie Valerie de Kolle la prima transgender ad essere eletta Miss Olanda. Kolle, 22 anni, proveniente da Amsterdam, rappresenterà i Paesi Bassi al prossimo concorso per Miss Universo.

Già nel 2018 la ragazza si era fatta conoscere arrivando in finale al concorso televisivo per migliore top model olandese. Raemke Verdegam, presidente dell’organizzazione Transgender Network, si è felicitato per la nomina sottolineando che la storia di Rikkie «dimostra quanto sia importante essere se stessi» e augurandosi che la sua esperienza «possa essere d’ispirazione» per coloro che combattono le discriminazioni a cui sono soggetti in famiglia e nella società.

In Italia l'elezione di una miss trangender non sarebbe possibile, almeno nel concorso più noto. A Miss Italia, infatti, al momento per regolamento possono partecipare solo concorrenti «di sesso femminile sin dalla nascita».

In Olanda, invece, porte aperte alle miss transgender. TgCom24 racconta che la ragazza ha cominciato la transizione da uomo a donna a 16 anni. E la giuria spiega così la scelta: «Ha una storia forte e una missione chiara». Kolle, si apprende sempre da TgCom24, ha deciso di cambiare nome all'età di 11 anni, da Rik a Rikkie. «Sono nata in un corpo sbagliato. Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre voluto essere Rikkie. È come se la transizione da uomo a donna mi abbia fatto sentire a casa», ha detto. A 16 anni ha cominciato la terapia ormonale e poi si è sottoposta a un intervento chirurgico. Durante l'adolescenza ha subito atti di bullismo. Ed anche adesso, dopo la vittoria al concorso di bellezza, sul suo capo sono piovuti numerosi insulti sui social.

La foto è tratta dal profilo Facebook della ragazza