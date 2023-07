Inaugurato sul Danubio un ponte sospeso: è la copia del progetto sullo Stretto di Messina

Chi volesse vedere come verrà il ponte sullo Stretto di Messina a lavori ultimati, può fare una vacanza nel sud-est della Romania o può guardare le foto dalle due sponde del Danubio che sono ora collegate da un ponte che non è altro che la copia di quello che dovrebbe collegare la Sicilia con la Calabria. Ma attenzione, va immaginato tre volte più grande, perché il Ponte di Braila, con i suoi 1975 metri di lunghezza è a scala 1:3 rispetto a quello che si vuole costruire in Italia. Il consorzio che lo ha costruito e inaugurato è guidato da Webuild, società che fa capo anche al consorzio Eurolink che dovrà realizzare il ponte tra Scilla e Cariddi.

L'opera realizzata in Romania consente ai Romeni di attraversare il Danubio in soli due minuti in auto e si calcola che ogni giorno sarà attraversata da più di 7 mila veicoli, semplificando la vita e accorciando i tempi ai cittadini e alle imprese che abitano e operano nella zona. L'infrastruttura è posizionata in un punto strategico dal punto di vista economico e politico ed è nata con l'intento di sostenere le industrie che dalla Romania si proiettano verso la Repubblica di Moldova e soprattutto verso l'Ucraina, che necessiterà, si spera ben presto, di una ricostruzione. Il progetto ha ricevuto un contributo dall’Ue di 363 milioni di euro provenienti dai fondi della politica di coesione.

Il ponte sospeso di Braila, alto 40 metri, retto dall'intreccio di 18 mila fili di acciaio, consente anche il traghettamento di navi oceaniche medio-grandi. È testato per resistere a raffiche di vento fino a 270 km orari e a terremoti di grande intensità. È al momento il secondo ponte sospeso più lungo d'Europa dopo quello dello stretto dei Dardanelli, inaugurato nel 2022, che con i suoi 2023 metri di lunghezza della campata principale collega la Turchia asiatica a quella europea. Per il ponte sullo Stretto di Messina, che supererà nettamente i 3 km e che diventerà il ponte strallato più lungo del mondo, i lavori dovrebbero iniziare a marzo del 2024 e dovrebbero durare 6 anni con un progetto definitivo che ha adeguato quello del 2011, con l'inserimento di norme tecniche, di sicurezza e per l'ambiente, in una zona in cui verrà costruito che è notoriamente a rischio sismico.